«الوطنية للانتخابات»: غرفة العمليات تلقت عدة شكاوى من الكثافات العالية في اللجان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 05:31 مساءً - قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تلقت عدة شكاوى من الكثافات العالية أمام اللجان بمستوى الجمهورية، موضحا أنه نُسِّق مع لجان المتابعة والجهات المعنية لبدء تنظيم عملية التقاطر خارج المقرات للمساعدة على دخول وخروج الناخبين حتى لا يحدث تعطيل، وكل ذلك من أمور التيسير على المواطنين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز» أن غرفة العمليات تلقت شكوى من أحد ذوي الإعاقة بمدرسة السعيدية بالجيزة من عدم وجود كارت برايل»، وبالفحص تبين صحة الشكوى، وجرى توزيع الكارت على المقرات كلها باللجان في الجيزة، والتأكد من وجوده واللوحات الإرشادية في بقية المحافظات.