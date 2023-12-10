رئيس العامة للاستعلامات: التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية أكدت سير الانتخابات بصورة منتظمة ووجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 05:32 مساءً - أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك متابعة مستمرة للانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الساعة، موضحا أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية، التي تتابعها الهيئة، أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، ولوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر.

وأضاف رشوان، أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد، وهي البالغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا.

ونوه الى أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية، من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 زائر لتغطية الانتخابات، ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسة إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية، وينتمون لعدد 33 دولة من كل قارات العالم.

وأبرز رشوان، أنه تسهيلا من هيئة الاستعلامات لتغطية المراسلين الأجانب للانتخابات في كل محافظات الجمهورية، فقد نظمت للراغبين منهم رحلة لمتابعتها في محافظة شمال سيناء، ضمت 24 مراسلا يمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية، وقد غطى هؤلاء المراسلون الاقتراع في عدد من لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، فضلا عن تفقدهم للأوضاع الراهنة في معبر رفح، موضحا أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات والمتصلة بشبكة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لم تتلق منذ فتح اللجان سوى 4 ملاحظات من مراسلين أجانب تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع، وتم حلها جميعا.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الى أنه لوحظ اهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية الكبرى والأكثر انتشاراً، حيث نشرت جميعها تقاريرا عن بدء التصويت في الانتخابات مع بعض معلومات عن التنافس والمتنافسين، مضيفا :"كان التناول موضوعياً في مجمله، وركز على وصف ما يجري بداخل وحول اللجان، لم يتم نشر أي تعليق أو خبر أو أي تناول سلبي بشأن أجواء أو اجراءات العملية الانتخابية أو نزاهتها أو تدخل لأي من سلطات الدولة وجهاتها فيها أو التأثير على الناخبين،لم يرد أي ذكر بشأن أي تضييق على المراقبين، أو الإعلاميين، أو حرية المرشحين ومندوبيهم".