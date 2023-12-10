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مدير تعليم البدرشين يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - قاد خالد البحيري المدير العام لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة، اليوم الأحد، مسيرة بقيادات وموظفي الإدارة، اتجهت إلى لجنة مدرسة أحمد عرابي بالمدنية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، وتحفيز ودعوة المواطنين على المشاركة في السباق الرئاسي.

جاء ذلك بحضور خالد البحيري المدير العام لإدارة البدرشين التعليمية، وأيمن عبدالرحيم وكيل إدارة البدرشين التعليمية، وحربي مبارك مدير التعليم الابتدائي، وعبده عاشور مدير التعليم الثانوي، ونصر مسمح بدوي رئيس قسم التعليم الابتدائي، وآخرون.

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وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

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وجهزت وزارة التربية والتعليم 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تستخدم كمقار للجان، فيما يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن في الانتخابات التي يشرف عليها القضاء بشكل كامل، حيث يشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 15 ألف 5 قاض من مختلف الهيئات القضائية بالدولة، هذا بالإضافة إلى مشاركة 14 منظمة دولية و62 محلية.

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وينافس في الانتخابات الرئاسية التي تعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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