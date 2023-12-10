نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوت الفن يتحول إلى صوت الناس.. وليد الفواز ينضم لساحة الانتخابات الرئاسية 2024 بالعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان وليد الفواز اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في العملية الانتخابية في منطقة العجوزة، حيث أبدى حماسًا وتفاؤلًا أثناء إدلاء صوته، وتعكس هذة المشاركة الفعّالة استعداد الفنان للمشاركة في الحياة السياسية، حيث عبر عن آرائه وقراراته المستقبلية بحماس.

وتستعد جمهورية مصر العربية لانتخابات رئاسية مهمة في ديسمبر 2024، حيث يشارك نحو 65 مليون مواطن في اختيار رئيس البلاد، وتم تجهيز 8563 مدرسة لتكون مراكز للجان الانتخابية، ويشرف على العملية القضاء بمشاركة 15 ألف قاض. تظهر الانتخابات شفافية ومنصفية، وتشمل مشاركة واسعة من قبل منظمات دولية ومحلية.

وبدأت حملة الانتخابات في 8 ديسمبر، مع مشاركة 4 مرشحين رئيسيين، بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ويترقب المواطنون إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، بناءً على توقعات بتحديد الفائزين في الجولة الأولى.

وتنتهي عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر للجان العامة يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، حيث تُصدر اللجان العامة قراراتها بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المرتبطة بعملية الاقتراع، ويُعلن في ذلك الوقت النتائج النهائية والحصر العددي للأصوات.

الفنان وليد الفواز