نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبتور القدم.. أحد ذوي الهمم: حالتي الصحية لن تمنعني عن أداء واجبي الوطني (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المواطن إبراهيم سيد، صاحب الـ ٧٠ عاما من عمره، على التواجد والحضور أمام لجنته الانتخابية بمدرسة أبو الهول القومية بالجيزة، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحضر المواطن على كرسي متحرك، وقدمه اليمنى مبتورة، ورغم حالته الصحية الصعبة، والذي أكد على إصراره بالمشاركة في العملية الانتخابية لأنها واجب وطني لاختيار من يمثله برئاسة الجمهورية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية لاستقبال ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابى لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة مسؤول عن كل جهة.

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