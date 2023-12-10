نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: لدينا 444 مقر انتخابي سيستقبلون 8 مليون ناخب على مدار 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال 444 مقر انتخابي والمستهدف 8 مليون 267 ألف ناخب على مستوى محافظة القاهرة، وأوضح أن غرفة عمليات محافظة القاهرة تلقت مؤشرات بمدى الإقبال الكثيف منذ ساعات الصباح الأولى.

وأكد محافظ القاهرة في تصريحات لجريدة دوت الخليج أمام مقر لجنته الانتخابية في محافظة القاهرة بمصر الجديدة اليوم الأحد، لاحظنا وجود كثافات حول اللجان والمقار الانتخابية، يوجد إقبال كبير جدا على مستوى محافظة القاهرة وأن هناك تسهيلات كبيرة قدمتها المحافظة بحيث يدلي المواطن في مقره الانتخابي المحدد.

ووجه الشكر للمواطن بسبب الوعي الكامل بأهمية العملية الانتخابية وأضاف:"نقول للعالم كله هي دي مصر تحيا مصر".

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن توفير 58 لجنة تم إعدادها للوافدين في الانتخابات الرئاسية، التي تبدأ غدًا الأحد، موضحًا أن العاصمة بها حوالى 8236761 ناخبًا، موزعين على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا.

وحث محافظ القاهرة، في بيان صحفي اليوم السبت، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.



جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.