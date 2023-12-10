نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف على لجان أبورجوان بالجيزة للتصويت في انتخابات الرئاسة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرستا عبدالمنعم بدوي الابتدائية وسليمان خضر الابتدائية المشتركة في قرية أبورجوان القبلي التابعة بالبدرشين، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

وينافس في الانتخابات الرئاسية التي تعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج الذي انطلق مطلع الشهر الجاري وانتهى في يوم 3 من نفس الشهر.