نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الرئاسة 2024.. أغاني وطنية بلجان الجامعة العمالية بمدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر، إقبالا كثيفا في أول أيام الانتخابات الرئاسية حيث امتدت الطوابير أمام اللجان بعشرات الأمتار.

وشهد محيط اللجان الانتخابية تواجدا مكثفا من قوات التأمين من أفراد الشرطة والحماية المدنية، وكراس متحركة لتسهيل مشاركة كبار السن وذوى الهمم، ومقاعد لراحة المواطنين داخل المظلة المخصصة لانتظار المواطنين للدخول للجان الانتخابية.

كما شهدت مقار اللجان الانتخابية تواجد العديد من الموظفين لتقديم خدمة الاستعلام عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة والرقم بالكشوف الانتخابية لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية.

كما شهد تواجدا أمنيا لتأمين العلمية الإنتخابية وتسهيل حركة المرور فضلا عن تشغيل الأغاني الوطنية.

وشهد محيط اللجان الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر تيسيرات مكثفة للتسهيل علي الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم فى أول أيام الانتخابات الرئاسية فى الداخل.

وشهد محيط اللجان الانتخابية تواجدًا مكثفًا من قوات التأمين من أفراد الشرطة والحماية المدنية، وكراسي متحركة لتسهيل مشاركة كبار السن وذوى الهمم، ومقاعد لراحة المواطنين.