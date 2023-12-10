نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية لا تُشترى.. ناخب مسن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية على ساق واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحد الناخبين من كبار السن، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، على الرغم أنه فقد أحد ساقيه، وذلك بمدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة.

وقد جاء الناخب على ساق واحدة للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وقد عاونه رجال التأمين أمام اللجنة للدخول إلى اللجنة للإدلاء بصوته، مؤكدا على أهمية المشاركة التى تعد واجب وطني وحق سياسي لاختيار من يعبر بنا من كافة الأزمات، مؤكدا أن الإجابة دائما ستكون مصر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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