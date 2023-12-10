نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوار حصري لـ "مايا مرسي" من استديوهات القومي للمرأة عن مشاركة المرأة بالانتخابات الرئاسية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم المجلس القومى للمرأة، بثا مباشر لحوار حصرى مع الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، من داخل استوديو المجلس القومي للمرأة مع الإعلامية شاهيناز جاويش حول مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.







يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المجلس القومى للمرأة، تقدم بداية من اليوم الأحد المقبل 10 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام هى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تغطية خاصة، تحت عنوان "هي تنتخب"، وذلك من داخل استوديو المجلس، لرصد ومتابعة مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية من كافة محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات المجلس وأكثر من 1200 متابع ميدانى منتشرين بكافة المحافظات.



وستتضمن التغطية نشرات أخبار على مدار الثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وهى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل، بالإضافة إلى لقاءات حصرية تتناول العديد من المحاور والملفات الهامة وتستعرض المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى كافة الملفات، وتسلط الضوء على الدور الهام الذى تلعبه المرأة فى كافة الاستحقاقات الدستورية.



وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

ودعت الدكتورة مايا مرسي، عقب الإدلاء بصوتها، سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت إلى أن المجلس بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات يقوم بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن، قائلة: لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات".

وأشارت إلى أنّ المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها خلال توجهها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، تفقدت أكثر من لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية ولاحظت كثافة السيدات مصطحبة لأبنائها وبناتها ولاحظت أيضًا توافد كبار السن أمام اللجان الانتخابية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على دور المرأة المصرية دائما وتثبت دائما حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهذا ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية 2024.