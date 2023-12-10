نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأمومة والمواطنة".. تحديات وفرص مشاركة الحوامل في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالرغم من التحديات التي تواجه النساء، سواء بسبب الحمل أو غيرها، إلا أن إصرارهن على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية لعام 2024 واضح، حيث شهدت المدرسة العسكرية بنين في إمبابة إقبالًا كبيرًا، وأظهرت المرأة إرادتها في تحدي الصعوبات للمساهمة في تشكيل مستقبلها السياسي.

وافتُتِحت اللجان الانتخابية لعام 2024 على الساعة 9 صباحًا، حيث بدأ المواطنون في التوافد بحماس لأداء واجبهم الوطني، وكانت لحظة انطلاق العملية الديمقراطية معلنة، وسط حضور كثيف من الناخبين الذين يتطلعون إلى التأثير في مستقبل بلادهم من خلال ورقة الاقتراع.

وتجري الآن انتخابات الرئاسة في عام 2024 بإشراف قضائي شامل، حيث يشرف 15 ألف قاض على عملية التصويت داخل 8563 مدرسة في مختلف المحافظات، ويمكن لنحو 65 مليون مواطن فوق سن 18 التصويت، مع إجمالي السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُمنع من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية في جرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين بعقوبات سالبة للحرية، ويتعين على الناخبين أداء حقهم الديمقراطي في هذه العملية الانتخابية الهامة.

وتُعلن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2023، ويُحدد لتقديم الطعون على النتائج النهائية يومي 19 و20 ديسمبر، وتُسجل الطعون في جدول المحكمة الإدارية العليا، وتستمر مدة النظر في الطعون لمدة 10 أيام اعتبارًا من 21 ديسمبر حتى 30 ديسمبر، ويُبدأ الصمت الدعائي الأول لانتخابات الإعادة في 4 يناير.