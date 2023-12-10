نائب محافظ الجيزة تتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في بولاق الدكرور (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، مقرات اللجان الانتخابية في حي بولاق الدكرور، للتأكد من سير وانتظام العملية الانتخابية بيسر وسهولة ودون وجود معوقات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و754 لجنة فرعية لإستقبال ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية.

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