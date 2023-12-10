نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار توافد كبار السن على لجان مدرسة سيزا نبراوي في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد كبار السن بكثرة على لجان الاقتراع في مدرسة "سيزا نبراوي" بمنطقة التجمع الخامس، منذ بداية التصويت في الساعة التاسعة صباحًا حتى ذلك الحين، وشهد أول يوم من أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد كبير من الناخبين سواء من الشباب أو كبار السن من أجل الإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية.

وقام جميع الناخبين داخل لجان الاقتراع، بالادلاء بأصواتهم بشكل منفرد دون توجيه من أي شخص، وذلك في وسط تشديدات أمنية من قبل وزارة الداخلية المصرية بحيث يترأس كل لجنة قاض.

موعد عقد الانتخابات الرئاسية 2024

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.