وزير الزراعة: التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب دستوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - أدلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصوته، في الانتخابات الرئاسية بمدرسة منارة القاهرة في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وقال وزير الزراعة في أحد تصريحاته "علي الشعب المصري والمزارعين والشباب والمرأة والفلاحين النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري.

وأضاف وزير الزراعة، أن المشهد اليوم في جميع اللجان الانتخابية رائع ويدل على وعي وإرادة الشعب المصري ويرسم المستقبل، كما أنّ المشهد رائع في الجمهورية الجديدة في ضوء النهضة التي شهدتها الدولة في كل المجالات.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية