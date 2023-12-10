نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر للمغتربين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة المغتربين الانتخابية بمدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية للغات يرافقه إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة.

تقدم الوكيل المغتربين العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وأعرب عن حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتشجيع المغتربين من خارج محافظة الجيزة على المشاركه بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

كما أكد على جميع العاملين بالمديرية وبجميع الهيئات الشبابية والرياضية إلى ممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

الجدير بالذكر أن وكيل الوزارة على رأس غرفة العمليات من داخل المديرية لاحظ الإقبال الكبير على اللجان الثلاثة عشر التابعة للمديرية حيث شهدت لجان الانتخابات توافد المواطنين بشكل واضح ومنذ الصباح للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة