المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد اللجان الانتخابية في محافظة كفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - تفقد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري، عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، يرافقه النائب علي أحمد على، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة، الدكتورة هدى الطنبارى ،عضو مجلس النواب ومساعد أمين المحافظة، أحمد الرميلى ،الأمين المساعد لشؤون التنظيم ،وقيادات وأمناء ورؤساء اللجان بهيئة مكتب المحافظة .

وقد تفقد عمر عدد كبير من اللجان الانتخابية بقسم أول محافظة كفر الشيخ من بينها لجنة مدرسة الشهيد سمير بدوي الرسمية لغات، خلال ختامه للجولات التفقدية لليوم الأول من متابعة سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الداخل 2024، رفقة بعض نواب وقيادات حزب الشعب الجمهوري، والعديد من المؤيدين .

وقال النائب علي أحمد، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، أن شباب محافظة كفر الشيخ استقبلوا المهندس حازم عمر بالمزمار والطبل البلدي ترحيبا به، مؤكدا أنه يتوقع مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية من أبناء المحافظة أكثر من أي استحقاق انتخابي مر من قبل، خاصة المشاركة من الشباب .