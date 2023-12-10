حزب مستقبل وطن شارك في مساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك أمن حزب مستقبل وطن بأمانة المرج في مساعدة المواطنين الغير قادرين على السير بمفردهم، في عملية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات بحي المرج في محافظة القاهرة، إقبال كثيف واعداد كبير من المواطنين منذ صباح أول أيام الانتخابات الرئاسية الجارية لفترة رئاسية قادمة.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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