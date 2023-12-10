إيرين هنري: النساء على قدر المسؤولية وعليهن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت إيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية بحملة مواطن لدعم مصر، إن المرأة المصرية حالة فريدة من نوعها وتتمتع بخصائص لا تتوافر في غيرها على مستوى العالم، وهي على قدر عالي من المسؤولية ودائما حاضرة في كل المحافل ووقت الحاجة إليها تراها في مقدمة الصفوف.

وأوضحت إيرين هنري، في تصريحات صحفية، أن المشاركة النسائية في الانتخابات الرئاسية، ستعبر عن قدرتها ووعيها وشعورها بالمسؤولية تجاه وطنها، مشيرة إلى أن الحضور اللافت لها في الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، هو خير دليل على أن المرأة شريك أساسي ورئيسي في صناعة المستقبل وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي رسمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات العشر الماضية، من اهتمام بالمرأة والشباب وتأهيلهم للقيادة.

وطالبت منسق الكوادر النسائية الشبابية بحملة مواطن، نساء وفتيات مصر بضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة، لتفوت الفرصة على أي أحد يشكك في وعيهن ومعرفتهن بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن، وكذلك حقها الدستوري في المشاركة والتصويت، قائلة: "اعلم أن مشاركة المرأة ستبهر العالم".