نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في لفتة إنسانية.. رئيس لجنة في إمبابة يتجاوز التوقعات في دعم المجتمع المسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واحدة من أبرز المشاهد الإنسانية شهدتها اليوم مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين في ختام أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص المستشار جمال عبداللطيف، رئيس إحدى اللجان داخل المدرسة، على تيسير العملية الانتخابية بكافة السبل لكل المواطنين بمختلف ظروفهم.

وفي الساعات الأخيرة من اليوم الأول في العملية الانتخابية، قام المستشار بمساعدة مواطن مسن، عجز عن الحصول على رقم اللجنة الانتخابية الخاصة به، حيث هم بالخروج إلى خارج اللجنة لمساعدة المسن على معرفة لجنته الانتخابية والمشاركة بصوته.

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى أيام 11،12 ديسمبر، جاء ذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وقامت وزارة التعليم المصرية بتجهيز 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.