غلق صناديق الاقتراع بنهاية اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - أغلقت اللجان الانتخابية في كافة المحافظات أبوابها في التاسعة مساء مع انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، باستثناء بعض اللجان التي تشهد وجود ناخبين بداخلها في انتظار التصويت.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء باراءهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب، نظرا للاقبال الغير مسبوق من جموع الناخبين في اليوزم الأول للانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء "10، 11، 12 ديسمبر" الجاري ، ويحق لنحو ما يزيد عن 67 مليون مواطن التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين ، في 9376 مركز اقتراع يضم 11631 لجنة فرعية.

وأسندت الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية لنحو 15 ألف قاض مشرف على اللجان.

ويتم التصويت من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة الفرعية بمركز الاقتراع التابع له الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير، فيما تجرى جولة الإعادة بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.