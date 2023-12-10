نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بنقابة الصحفيين تتلقّى 3 شكاوى منع تصوير وامتناع عن تقديم معلومات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، متابعتها أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم، منذ فتح باب الاقتراع، بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحى عضو مجلس النقابة.

وقالت الغرفة في بيان لها، إنه رغم انتظام سير العملية الانتخابية، تلقت الغرفة شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

كما تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أية معلومات حول سير عمل اللجنة.

وأكدت الغرفة تلقيها الغرفة شكوى تفيد بمنع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

وأعلنت الغرفة استكمال عملها غدًا الإثنين فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة، وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام النقيب، وأعضاء المجلس، وكذلك تخصيص رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وأهابت نقابة الصحفيين بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفى محيطها.