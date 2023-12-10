نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية 2024.. غلق صناديق الاقتراع ونسبة المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، بعد 12 ساعة من فتحها في تمام التاسعة صباحًا، وذلك بعدما أدلى المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبال كثيف من قبل المواطنين؛ حيث احتشد الناخبين أمام اللجان رافعين علم مصر.

وسجّل كبار السن حضور كبير، في لجان جمهورية مصر العربية، مُشددين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسة 2024.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.