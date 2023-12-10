المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، عن تشكيل غرفة عمليات؛ لمتابعة سير التغطية الصحفية والإعلامية للانتخابات الرئاسية.

وأشار المرصد في بيان لها، إلى وحدتي الرصد والتوثيق، والدعم والمساندة القانونية، واللتان تقدما دعمهما الكامل والمباشر طوال أيام العام، لكافة العاملين/ات في المجتمع الصحفي والإعلامي، ولاسيّما خلال الأحداث المهمة والمحورية.

ودعت المؤسسة جميع الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، الالتزام بكافة المعايير المهنية والحدود القانونية أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية، بدايةً من التأكد من وجود تصريح خاص للتغطية الميدانية، مرورًا بتبنّي الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وانتهاءً بتحرّي الدقة في نقل المعلومات والأخبار.

وأكدت المؤسسة تواجدها على مدار أيام الانتخابات، منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للصحفيين/ات في أي موقف يحول دون قيامهم/ن بواجبهم/ن المهني.

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