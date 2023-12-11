نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة الديمقراطية.. شاهد أبرز تطورات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فعاليات اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث شهد اليوم انطلاقة كثيفة من قبل المواطنين نحو انتخابات الرئاسة؛ حرصًا منهم على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم مؤديين بذلك واجبهم الوطني تجاه بلدهم الحبيبة.

وفي هذا الصدد، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية التي انطلقت اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.

وزراء مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

حرص عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء على الحضور بالمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وشهدت اللجنة الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم.

فى البداية، أدلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصوته بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بالعجوزة، فيما أدلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبرواى بالقاهرة الجديدة، بينما أدلت وزيرة التضامن الاجتماعى نفين القباج بصوتها فى لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقى، وأدلى اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بصوته بمدرسة مدينتى للغات.

وفى السياق ذاته أدلى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بصوته فى اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين بمطار القاهرة الدولى، بينما أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بصوته فى لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر، وأدلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بصوته فى لجنة مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، وأدلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، بصوتها فى لجنة مدرسة أبى بكر الصديق بالشيخ زايد.

وفى الوقت نفسه، أدلى المستشار محمد شوقى النائب العام بصوته بمقر لجنة بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بصوته بمقر لجنته بمدرسة المنارة بمدينة نصر، وأدلى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بصوته فى الجامعة العمالية بمدينة نصر، وأدلى المستشار عمر مروان وزير العدل بصوته أمام لجنة الاقتراع بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، وأدلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

كما أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بمدينة نصر، وأدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بصوته أمام لجنة مدرسة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة.

مشاركة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

حرص الكثير من المسنين وذوي الهمم على تحدي الظروف وتأدية هذا الواجب الوطني وهو المشاركة في العملية الانتخابية، ليبينوا بذلك أن الصوت أمانة وأنه من الضروري تأدية هذه الأمانة من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مشاركة النساء

كان للمرأة المصرية دور بارز في أول أيام انتخابات الرئاسة، حيث حرص كافة النساء من الأمهات والحوامل والمسنات على العمل بحقهم الدستوري والمشاركة بصوتهم في العملية الانتخابية مما يدل على وعي النساء المصريات خاصة والمصريون عامة بهذا الواجب الوطني.

تصويت المرشحين لانتخابات الرئاسة

قام مرشحوا الرئاسة المصرية المتمثلين في، المرشح الأول عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد وسط احتشاد المواطنين أمام اللجان، وذلك على النحو التالي:

1- أدلي المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ صباح أول أيام الإقتراع.

2-أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر، بصوته الانتخابي في مدرسة سيزا نبراوي بجوار قسم القاهرة الجديدة أول.

3- وأدلى المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، بصوته في انتخابات الرئاسة، في مدرسة بدر في شارع إيران بالدقي بمحافظة الجيزة.

4-بينما أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران فى الحادية عشرة صباحا بصوته فى مدرسة المقطم الثانوية بنين.

15 ألف قاضي يشرف على العملية الانتخابية

وتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.