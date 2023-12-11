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تعرف على تفاصيل طقس اليوم.. وسقوط أمطار في هذه المناطق

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أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، سيكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب بيان توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة وتصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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