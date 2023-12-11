السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للانتخابات بمدرسة المرج الثانوية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة المرج الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من الصباح الباكر لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بعملية التصويت.

ويتصدر السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي من أمام مدرسة المرج الثانوية بنات، باليوم الثاني على التوالي، وسط تواجد وظهور للشباب، بجانب تأمين رائع من قوات الأمن وأمن حزب مستقبل وطن.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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