نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزغاريد والهتافات.. توافد الناخبين بكثرة على مدرسة الوراق الثانوية بنات بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد عدد كبير من الناخبين على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمحافظة الجيزة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسيطر على المشهد البهجة على وجوه السيدات الناخبين الذين احتفلوا عن طريق الزغاريد والهتافات بحب مصر.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، استمرار إقبال كبار السن على لجان الاقتراع في مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمحافظة الجيزة،وهم جالسين على كراسي متحركة أو مستندين على العكاز، ويعاونهم رجال الأمن حتى يصلون إلى اللجان ويدلون بأصواتهم بشكل منفرد.



الانتخابات الرئاسية 2024



وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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