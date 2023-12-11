بالسجاجيد والأشجار.. مدرسة الوراق الثانوية تتزين لاستقبال الناخبين

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أحمد جودة - القاهرة - تزينت مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمحافظة الجيزة، بالسجاجيد والأشجار، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، لاستقبال الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم تعبيرًا عن حريتهم في اختيار المرشح الرئاسي.

وبدأ توافد الناخبين على لجان الانتخابات، منذ أن فتحت لجان الاقتراع أبوابها، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر عملية الإدلاء بالاصوات حتى الساعة التاسعة مساءً، وشهد اليوم الثاني من الانتخابات استمرار إقبال كبار السن على لجان الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما ا