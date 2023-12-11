الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدلى بصوته فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - قام الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.

وأكد باسل رحمي عقب الإدلاء بصوته على أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستورى على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل حيث وجه الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضح رحمي أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وقد أشاد رحمي بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.