سويلم يبحث مع نائب مدير منظمة الفاو سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - - استعراض دور الفاو فى دعم مبادرة AWARe التي تهدف لتنفيذ مشروعات في مجال التكيف وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه

- الدكتور سويلم : منظمة الفاو شريك إستراتيجي للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية

- الإشادة بدور الفاو كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة/ ماريا هيلينا نائب مدير عام منظمة الفاو ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه والتنسيق المشترك خلال الفعاليات والمبادرات الدولية المعنية بالمياه .

وتم خلال اللقاء استعراض دور منظمة الفاو فى دعم مبادرة AWARe والتي تهدف لتنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، والعمل على بناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي الذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن منظمة الفاو تُعد شريك إستراتيجي للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ ، كما أشاد سيادته بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا والذى يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين ، والذى يتكامل مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين .