حشود الناخبين أمام اللجان بالجمالية ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:30 صباحاً - فتحت اللجان الفرعية فى دائرة الجمالية أبوابها معلنة بداية اليوم الثانى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 202‪4 التى يتنافس فيها 4 مرشحين وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الاستحقاق الانتخابى واختيار من ينوب عنهم ويمثلهم كرئيس لجمهورية مصر العربية خلال الـ 6 أعوام المقبلة.

اقبال كثيف على لجان الجمالية اقبال كثيف على لجان الجمالية

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

طوابير الناخبين أمام لجان الجمالية طوابير الناخبين أمام لجان الجمالية