بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن بدء ثانى أيام انتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:30 صباحاً - يعقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات الهيئة، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، للإعلان عن فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، لليوم الثاني على التوالي، وبدء التصويت من جانب المصريين فى أكثر من 11 ألف لجنة على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء.

وقبل انعقاد مؤتمر الهيئة يجرى المستشار أحمد بندارى اتصالا بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاقتراع لمتابعة تفاصيل اليوم الثاني من التصويت.

وشهد اليوم الأول للتصويت إقبالا كبيرا جدا من الناخبين على اللجان الانتخابية، وهو أمر فاق كل التوقعات، حيث توافد الملايين على اللجان وخاصة لجان الوافدين التي شهدت إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق.

كما نفذت بطاقات الاقتراع فى عدد من اللجان وتم امدادها ببطاقات جديدة، فضلا عن قيام ما يجاوز 5 ملايين مواطن استعلموا عن اللجان عبر موقع الهيئة اليوم منذ التاسعة صباح وحتى الخامسة مساء امس، واستعلم 500 ألف مواطن عبر الرسائل النصية على رقم 5151، و500 ألف عبر الدليل 140.