إسماعيل مهنى منسق حملة مواطن بالدقهلية يجري جولة للعمليه الانتخابية

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023 باليوم الثاني من الانتخابات.

وقام إسماعيل مهنى منسق حملة مواطن بالدقهلية بجولة تفقدية للعملية الانتخابية جنبا إلى جنب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والنائب الأول لحزب حماة وطن والمهندس أحمد رعب أمين حماة وطن بالدقهليه ورئيس مجلس مدينة السنبلاوين مهندس أحمد عبد العظيم.

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وكان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.