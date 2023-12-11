نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة واسعة من الناخبين في لجان أبو العلا وتفقد محافظ القاهرة للجان المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد المواطنين والمواطنات بكثافة في اللجان الانتخابية في محافظة القاهرة منذ ساعات الصباح الباكر.

شهدت لجان منطقة بولاق ابو العلا اقبال واسع من قبل الناخبين والناخبات لليوم الثاني على التوالي.

قام محافظ القاهره بتفقد اللجان في منطقة بولاق ابو العلا وسط اقبال واسع من الجماهير.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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