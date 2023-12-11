نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة واسعة من العجائز والسيدات في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد عدد كبير من النساء والعجائز لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي.

وحرصت العديد من النساء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت المشاركات حرصهن على أداء واجبهن الوطني، واصطففن في طوابير أمام اللجان الانتخابية بمنطقة وسط البلد في المعهد الفني للصحافة.

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت الآن داخل مصر في من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

فيما يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، حسب وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

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