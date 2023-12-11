نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطن يدلي بصوته على كرسي متحرك بالجيزة: "منقدرش نتجاهل نداء الوطن" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى مواطن من ذوي الهمم بمركز البدرشين جنوب بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، محمولا على كرسي متحرك بسبب إعاقته الحركية.

وقال المواطن لـ "دوت الخليج"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكافة الاستحقاقات الدستورية لا يصح تجاهلها ولا التنازل عن الحق الدستوري لكل مواطن.

وأضاف: تزامن انتخابات الرئاسة في هذا التوقيت الصعب على البلاد بمثابة نداء من الوطن للشعب لذلك لا نستطيع أن نتجاهله.

وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

وشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، إقبالا كثيفا من المواطنين أمام مقار اللجان في جميع محافظات الجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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