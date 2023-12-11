أمام مدرسة الشهيد نبيل الردة للغات.. إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاقة كثيفة تشهدها مدرسة الشهيد نبيل السيد الردة التجريبية للغات ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث يتسارع المواطنون منذ صباح اليوم ومع بداية الساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية، على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة.

وشهدت اللجان داخل المدرسة انتظام شديد من قبل المنظمات المتابعة للجان، حيث تم ترتيب المواطنون المنتخبون في شكل صفوف منعًا لأي ازدحام قد يعرقل العملية الانتخابية.



بدأت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل منذ أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى غدًا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، جاء ذلك عقب الانتهاء مباشرة من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وقامت وزارة التعليم المصرية بتجهيز 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

ومن الجدير بالذكر، بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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