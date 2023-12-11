نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب دائرة الوراق لـ دوت الخليج: الشعب نازل بحب وليس إكراه.. والمشهد الآن هو رسالة للعالم الخارجي "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث نائب دائرة الوراق أسامة الأشموني، رسالة إلى الشعب المصري ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من خلال موقع "دوت الخليج"، وأكد على دعم أبنائه الوراق وعائلتها إلى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال أسامة الأشموني: "حب الناس زي ما شايفين جايين مواصلات من الصبح من أجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوراق وشباب الوراق وعائلات الوراق كل نازل بالحب عشان الرئيس، الناس كلها لازم تنزل المحبين للعمل العام، الشعب نازل بحب وليس إكراه، ودي صورة للعالم الخارجي أن الناس بتؤيد الرئيس السيسي، ورسالتي لي أنا والشعب أنه يكمل وكلنا معا".

الانتخابات الرئاسية 2024



وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.