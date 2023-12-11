نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بنحبك يا سيسي بصمتلك بالجوز».. مواطن يعبر عن حبه للرئيس بتصريح جريء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في بالمهندسين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 استمرار إقبال الشباب بشكل ملحوظ، ورافق هذا الإقبال هتافات وتعبيرات من الشباب الذين أعربوا عن دعمهم للرئيس بصوت مرتفع، حيث أطلق أحدهم هتافًا ملتزمًا بالتشجيع على المشاركة الوطنية: "احنا بنحبك يا سيسي، بصمت بالجوز"

كما شهدت المدرسة توافد عدد كبير من الناخبين، حيث اندمجت البهجة على وجوه الشباب والرجال وكذلك كبار السن، وتأثر المشهد بالفرحة والتفاؤل، وتبادل الناخبون الكبار في السن الابتسامات والتحية، مع احتفالهم بواجبهم الوطني عبر ترديد الأناشيد الوطنية وتعزيز روح المشاركة المجتمعية في هذا اليوم المهم.

وتم إجراء التصويت في الخارج في الأول من ديسمبر، ويستمر التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع إعلان النتائج في 18 ديسمبر، ويجب على أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير المقبل.

وتجري الآن انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مصر بإشراف قضائي شامل، حيث يشارك 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة في جميع محافظات البلاد، وتم تجهيز هذه المدارس لتكون مراكز اقتراع مجهزة باللجان والمقرات اللازمة، ويتاح لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت، وذلك من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا لمعلومات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأما الأفراد الممنوعون من التصويت يشملون الذين يعانون من أمراض عقلية، وكذلك الذين أدينوا بشكل نهائي بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، وبالإضافة إلى ذلك، يشمل ذلك أيضًا المدانين الذين فُرضت عليهم عقوبات سالبة للحرية، حيث يتم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في عملية التصويت.