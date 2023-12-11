«تنسيقية شباب الأحزاب» عن التصويت بانتخابات الرئاسة: فاق التوقعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 01:31 مساءً - أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس مصر أكتوبر لشئون المرأة شريهان القشاوى أن الإقبال والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 فاق التوقعات، مشيدة بالتنظيم المشرف لهذه الانتخابات .
وقالت القشاوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل ظروف استثنائية نمر بها، منها ما يحدث فى فلسطين، الأمر الذى يدعو المواطنين إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم .
وأعربت عن سعادتها بوعى المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات بمثابة عرس انتخابي، وإدلاء الشباب للانتخابات شيء يدعو للفرحة، ونسب مشاركتهم مبهجة .
وأكدت على زيادة نسب مشاركة الشباب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مما يؤثر بشكل كبير في حسم هذا الاقتراع الرئاسي ودليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن. المجتمعية.
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وبدأ المصريون أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.