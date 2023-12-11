أغلبهم من النساء والشباب.. توافد عدد كبير من الناخبين على مدارس الوراق

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أحمد جودة - القاهرة - توافد مئات المواطنين على مدارس الوراق بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، في ثاني أيام عملية التصويت للانتخابات الرئاسة 2024، وكان غالبية الحضور من النساء والشباب، وذلك من أجل الإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر.

وشهدت مدرستي العميد محمد فوزي مدبولي، ومدرسة الوراق الثانوية بنات، حشد عدد كبير من الناخبين أمام الأبواب بحيث شكلوا طابور بلغ عدد من يقف فيها أكثر من مائتين شخص.

وبدأت عملية الإدلاء بالأصوات، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، منذ الساعة التاسعة صباحًا في لجان الاقتراع بمدارس الوراق، ومن المقرر أن يستمر الناخبين في الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 2024

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

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