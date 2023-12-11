كبار السن والسيدات يسطرون ملحمة وطنية بانتخابات الرئاسة في العياط (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - سطر كبار السن والسيدات ملحمة وطنية في المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، من خلال التواجد بقوة على مقار اللجان الانتخابية في مركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

كما حرصت السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم رئيسا للجمهورية، مؤكدين على أن مشاركتهن واجب وطني لا غنى عنه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و754 لجنة فرعية لإستقبال ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ونسقت محافظة الجيزة مع مختلف أجهزة الدولة، لتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنتخابات وإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى تكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الإنتخابات.

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