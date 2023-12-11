نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجان ساحل سليم بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023 وتوافد المواطنين للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجان قرى مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة.

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وبدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.