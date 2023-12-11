نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|مسئولة في 100 مليون صحة تكشف تفاصيل توفير الرعاية للناخبين داخل اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد مسئولي مبادرة 100 مليون صحة، داخل المدارس التي يدلي فيها الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وحرصت وزارة الصحة المصرية على التنسيق مع الوحدات الصحية بمختلف المحافظات والمناطق، من أجل أن يستفيد الناخبين من تلك المبادرة.

وكشفت الدكتور مني جابر مسؤولة التوعية في المبادرة لبوابة دوت الخليج الإلكترونية عن تفاصيل تعاملهم مع الحالات المصابة بمرض السكر أو الضغط، أثناء توقيع الكشف عليهم، وذلك من خلال تواجدها في مدرسة الوراق الثانوية بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت مسؤولة التوعية في مبادرة 100 مليون صحة، أن المبادرة هدفها هو توقيع الكشف على الأشخاص بداية من عمر 18 عامًا، حتى يتم الكشف إصابتهم بمرض السكر أو الضغط، وأكدت أنهم حرصوا على التواجد في المدارس من أجل أن يستفيد الناخبين من تلك المبادرة.

وكشفت مسئولة التوعية في مبادرة 100 مليون صحة، عن تصرفاتهم في حالة تواجد شخص يعاني بشكل كبير من مرض السكر أو الضغط، وأكدت أنه يتم تحويله على الفور بالوحدات الصحية.

الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت عملية الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاث أيام متتالية بحيث تكون في أيام 10،11،12 من شهر ديسمبر المقبل، ويتنافس على مقعد المرشح الرئاسي أربع مرشحين وهما عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، عبد السند يمامه.