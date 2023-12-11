عاجل - لحظة وصول وفد الهيئة العربية للتصنيع في مدرسة الشهيد صابر أبو نوب

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد الهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات)، بقيادة اللواء طيار جمال رمضان، رئيس إدارة مصنع المحركات، واللوا، محمد الشحات زهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة والعاملين، إلى مدرسة الشهيد صابر أبو نوب بحي حلوان بمحافظة القاهرة.

وقام الوفد بالإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، خلال اليوم الثاني من فتح لجان الاقتراع.

الجدير بالذكر، تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

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