نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال المواطنين علي لجان التصويت باليوم الثاني بالانتخابات بمركز دار السلام بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023 وقام عدد كبير من أهالي دار السلام في سوهاج اولاد سالم بتوافد للأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

و تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

و جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

و قد كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.