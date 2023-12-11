مواطن: ربنا ينصر الرئيس السيسي وأهل غزة.. المشاركة بالانتخابات واجب وفرض

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أحمد جودة - القاهرة - من داخل مدرسة الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة القاهرة، أدلى أحد المواطنين الناخبين صوته وكشف أجمل الدعوات القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي وأهل قطاع غزة.

وتحدث المواطن المصري لصحفية دوت الخليج داخل لجان الانتخابات، وقال أن المشاركة فرض وواجب وطني علينا، ويجب على من يشارك عدم الجلوس والنزول للمشاركة الإنتخابية.

وأدلى بمجموعة مميزة من أجمل الأدعية القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالنصر، بجانب الدعاء لأهل قطاع غزة بالنصر على الصهاينة واليهود.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.