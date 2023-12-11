نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات خاصة للمسنين وذوي الهمم.. تجربة انتخابات فريدة في محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، إقبالًا كثيفًا منذ فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتوالى المواطنون للمشاركة في العملية الانتخابية، جاء ذلك وفقًا لما كشفه رئيس إحدى اللجان في مدرسة الأزهار للتعليم الأساسي بمنطقة ميت عقبة في حي العجوزة بمحافظة الجيزة.

حيث ذكر أن اللجان وفرت كافة الاحتياجات التي تسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، كما أنه تم العمل بشكل جيد حتى لا يكون هناك ازدحام أمام اللجان، وأضاف أن هناك مساعدات خاصة تقدم للمسنين وذوي الهمم.

ومن الجدير بالذكر، بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

وتقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.