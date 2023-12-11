نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «علم مصر على الوشوش».. الأطفال في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقطت عدسات كاميرا بوابة دوت الخليج الإلكترونية صورة طفلة صغيرة اليوم الاثنين، أمام مدرسة الوراق الثانوية بنات في محافظة الجيزة، وهي ترسم على وجها وتحمل في يدها «علم مصر»، برفقة شقيقتها والبسمة تملأ وجهيهما، وتُعد مشاهد الأطفال من أكثر المشاهد التي تستحوذ على إعجاب الكثير من المتابعين في أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

فيما ظهرت صور أخرى، لعدد من الأطفال برفقة أمهاتهم، وهم ذاهبون إلى لجان الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاث أيام متتالية، بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2023، تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

المرشحون للانتخابات الرئاسية 2024 والرموز الانتخابية

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز "النجمة".

المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز "الشمس".

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز "النخلة".

المرشح الرئاسي حازم عمر، رمز "السلم".

كيف تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، عن طريق حضور الناخب إلى اللجنة الفرعية بمركز الإقتراع التابع له، خلال أي يوم من الثلاث أيام المحددة للتصويت، ويجب أن يكون إسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي سيدلى فيها بصوته.

يقدم الناخب إثبات شخصية بما يعني تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ومن بعدها يستلم الناخب بطاقة اقتراع تحمل ختم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويختار الناخب شخص واحد من المرشحين الرئاسين الأربعة.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.