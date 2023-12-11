نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة مدرسة الطبري الانتخابية: لا يوجد معوقات يواجهها المواطنون خلال الإدلاء بأصواتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار سيد عبد الغفار رئيس إحدى اللجان بمدرسة الطبري الثانوية بمصر الجديدة، عدم وجود توجد أي معوقات يواجهها المواطنين خلال بأصواتهم.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات ل "دوت الخليج"، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، مشيدا بوعي الشباب والمصريين ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار إلى أن، عدد اللجنة 8000 شخص قام حتى الآن ما يقرب من 1000 مواطن بالإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الأعداد في الفترة المسائية لانتهاء المواطنين من أعمالهم.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.